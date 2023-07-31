ВАЖНО: Грибковые болезни зерновых!

Грибковые болезни зерновых – еще одна головная боль фермеров. Патогенная микрофлора на растении-хозяине развивается при повышенной влажности воздуха, подходящей температуре окружающей среды, а также при сочетании других экологических факторов, способствующих росту вредителя. В короткие сроки грибок распространяется по растениям и живет за счет их питательных веществ. Распространение заболевания происходит через семена, почву, с помощью ветра, дождя или в результате мелиорации. Также переносчиками грибов могут быть насекомые, животные, люди. Заражение грибковыми патогенами в том числе зависит от восприимчивости растения-хозяина и плотности инокулюма (порции гриба-возбудителя, которая переносится на растение или его часть для инокуляции).

К грибным болезням относят пыльную, стеблевую и карликовую головню, ржавчину, мучнистую росу. Самые распространенные из них рассмотрим далее.

Мучнистая роса, возбудителем которой является гриб Blumeria graminis (DC.) E.O. Speer f. sp. tritici E.J. Marchal. Развивается преимущественно на пшенице, ржи, ячмене, овсе. Характеризуется образованием белого налета, позднее получающего серую или бурую окраску. В процессе роста болезнь поражает все надземные части растения и распространяется на вновь образующихся листьях вверх по стеблю. При этом налет уплотняется, приобретая желто-серый цвет с черными точками плодовых тел (клейстотеций). Грибок быстро проникает в растение в период повышенной влажности и заражает ближайшие растения за 3–5 дней. Вскоре растение увядает и засыхает. Сильное заражение снижает кустистость, замедляет колошение, созревание пшеницы ускоряется. Недобор урожая может превышать 10-15 %.

Для избежания появления мучнистой росы рекомендуется соблюдать правила севооборота и вовремя вносить органические и минеральные подкормки.

Ржавчина. Возбудитель – ржавчинный двудомный гриб Puccinia graminis, обладающий в органах вегетирующих растений выраженным паразитизмом. Ржавчиной поражаются все надземные части растения: листья, стебель, колосья. Ржавчина развивается на чешуйках, остях, иногда даже на зерне. На пораженном растении образуются подушечки со спорами грибов, имеющие окраску от оранжевой до черной в зависимости от вида и стадии развития ржавчины. Пораженные ржавчиной растения страдают от излишнего испарения, рано созревают, что значительно снижает качественные и количественные показатели урожая.

К наиболее распространенным видам ржавчины злаков относятся: линейная ржавчина, бурая листовая ржавчина пшеницы, желтая ржавчина злаков, корончатая ржавчина овса, бурая ржавчина ржи, карликовая ржавчина ячменя.

Так, желтая ржавчина проявляется в виде мелких желто-оранжевых пятен на листьях и стеблях. Благоприятные условия для ее развития – прохладные весна и лето.

Стеблевая, или линейная, ржавчина поражает растение полностью, оно покрывается коричневыми язвами, стебель трескается в разных местах, становится мягким и слабым. Распространяется грибок при помощи ветра и воды. Способен уничтожить весь урожай.

При бурой и листовой ржавчине на верхней стороне листа появляются тысячи мелких объемных пятен коричневого цвета. Заболевание встречается на всей территории России.

Обыкновенная и карликовая (вонючая) головня. Возбудителем обыкновенной головни являются грибы Tilletia tritici (Bjerk.) G. Wint. и T. laevis Kühn. Карликовую головню вызывает гриб T. controversa Kühn.

Большинство симптомов, вызываемых этими тремя видами грибов, сходны между собой. Так, пораженные головней колосья пшеницы полностью сохраняют структуру, только вместо зерен образуются головневые мешочки, заполненные черной сажистой массой, состоящей из телиоспор гриба. При поражении обыкновенной или мокрой головней головневые комья имеют форму зерна. У растений, пораженных карликовой головней, зерно имеет более сферическую форму. При разрушении головневых мешочков они издают неприятный «селедочный» запах.

Пораженные головней колосья имеют синевато-зеленую или свинцово-серую окраску, колосковые чешуи слегка раздвинуты. Признаки болезни хорошо заметны в фазу молочно-восковой спелости зерна. При поражении пшеницы обыкновенной головней больные растения по высоте немного уступают здоровым, а при карликовой головне отстают в росте и сильно кустятся. Споры без периода покоя прорастают в почве, на поверхности семян и заражают проростки пшеницы.

Для поражения растений благоприятны низкие температуры в период прорастания семян. Болезнь развивается системно: видимые ее признаки проявляются после колошения пшеницы. Эти виды болезни поражают пшеницу и тритикале, а также близкие к ним виды злаков.

Твердая головня пшеницы – чрезвычайно вредоносная болезнь растения, особенно часто поражающая мягкие сорта пшеницы. Потеря урожая равняется проценту пораженных колосьев в поле. Часть пораженных растений погибают на стадии всходов, что становится причиной снижения густоты посевов и нередко наблюдается при поздних посевах озимых сортов.

К основным мерам борьбы с грибковыми заболеваниями зерновых относятся агромероприятия, снижающие количество зимующего заразного начала на остатках растений (ранняя зяблевая вспашка), лущение, своевременное уничтожение сорной растительности, пораженных остатков растений и всходов, чтобы не допустить распространения болезней.

Перед посадкой проводят своевременную предпосевную подготовку почвы. Особое внимание следует уделить семенному материалу, предпочитая современные высокопродуктивные сорта, более устойчивые к грибковым спорам.

Для предотвращения заболевания необходимо внесение повышенных доз калийных и фосфорных удобрений, а также микроэлементов – железа, кобальта, марганца. В профилактических целях фермеры соблюдают сроки посадки озимых и яровых сортов, дополнительно обеззараживают семена и почву.

На территории Кузбасса за консультацией и подробной информацией можно обратиться в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу по адресам и электронной почте: [email protected]; тел. 8(3842) 34-99-15.