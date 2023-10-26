Важно! Информация для сельхозпроизводителей зерна!

В рамках реализации статьи 17.1 Федерального закона от 14.05.1993 № 4973-1 «О зерне» и Правил ведения государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения, в целях повышения достоверности предоставляемых сведений и информации в государственные информационные системы, в ближайшее время планируется интеграция ФГИС «Зерно» и ЕФИС ЗСН.

ФГИС «Зерно» — это информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки от поля до потребителя. ЕФИС ЗСН — это информационная система, обеспечивающая достоверную информацию о землях сельскохозяйственного назначения и землях иных категорий, используемых для ведения сельского хозяйства.

Для полноценной и удобной работы в ФГИС «Зерно» рекомендуем хозяйствующим субъектам актуализировать информацию о закрепленных земельных участках (полях) в ЕФИС ЗСН. Для того, чтобы в дальнейшем избежать возможные сложности с вводом данных о собранном урожае зерна в привязке к конкретным земельным участкам. В случае отсутствия информации о земельных участках (полях) в ЕФИС ЗСН рекомендуем безотлагательно внести эти данные в систему. При возникновении вопросов, касающихся практической работы в ЕФИС ЗСН, возможно обращаться в ФГБУ «Россельхозземмониторинг» удобным для Вас способом: телефон горячей линии:+7 (495) 150-66-47 (доб: 13, 21); адрес электронной почты:[email protected].

Для обучения практическим навыкам работы в ЕФИС ЗСН предлагаем Вам для ознакомления: обучающие видеоролики https://vk.com/video/@rshzm, инструкции пользователя http://rshzm.ru/efis-zsn. подписка на телеграм-канал ЕФИС ЗСН осуществляется по ссылке: https://t.me/acmcx.

При возникновении вопросов по работе в ФГИС «Зерно» необходимо обращаться по следующим каналам связи: телефон горячей линии:8 800 250-85-64 (круглосуточно); чат-бот:@FGISZerno_help_bot; форма обратной связи: http://specagro.ru/hotline.