Важно! Управление Россельхознадзора информирует о порядке оповещения о запланированных работах по применению пестицидов и агрохимикатов

Начался сезон обработок полей пестицидами и агрохимикатами. В это время владельцам пасек необходимо быть особенно внимательными и следить за информацией о предстоящих работах в этом направлении.

Для предотвращения отравления пчел пестицидами и агрохимикатами сельхозтоваропроизводители, применяющие пестициды и агрохимикаты, должны соблюдать правила, предусмотренные ст. 16 Федерального закона от 30.12.2020 № 490-ФЗ «О пчеловодстве»:

— не позднее, чем за три дня до проведения работ по применению пестицидов и агрохимикатов через средства массовой информации (радио, печатные органы, электронные и другие средства связи и коммуникации) представители сельскохозяйственных предприятий должны довести до жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков, информацию о таких работах;

— информация о запланированных работах по применению пестицидов и агрохимикатов должна содержать сведения о границах запланированных к обработке земельных участков; сроках проведения работ; способах проведения работ; наименования запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов и классы их опасности; сведения об опасных свойствах данных пестицидов и агрохимикатов; рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.

Управление обращает внимание, что за нарушение указанных требований законодательства статьей 8.3 КоАП РФ предусмотрена ответственность: наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.