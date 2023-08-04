Вечный огонь зажгли на площади Защитников Донбасса у памятника Ольге Качуре в Новокузнецке

3 августа, в годовщину гибели Героя России и Героя Донбасса Ольги Качуры, в Новокузнецке на площади Защитников Донбасса в Новоильинском районе открыт мемориал в память о ней и других воинах, погибших в зоне СВО. У памятника зажгли Вечный огонь, частицу которого передали от огня у Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове.

В церемонии приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава города Горловка Иван Приходько, дочь Ольги Качуры Алена Карабет, ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО и их семьи, а также дети, приехавшие из Горловки по приглашению главы региона.

«Мы сегодня зажгли два Вечных огня — у Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове и на площади Защитников Донбасса в Новокузнецке. Даже через много лет все так же будет гореть Вечный огонь. Каждый год к нему будут приходить наши дети, внуки, правнуки, вспоминать и гордиться своими великими родными, которые защитили свою страну. Мы всегда помним и уважаем наших героев, мы воспитываем на их подвигах наших детей», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Скульптурная композиция в память об Ольге Качуре стала центральным объектом площади Защитников Донбасса. Эскиз памятника разработал художник-монументалист Денис Стритович. Монумент высотой 5,5 метров создан с использованием современных технологий. Обратная сторона сделана из алюминия, графика посвящена именно Кузбассу — с торца затонированный черный цвет, который ассоциирует уголь Кузбасса и Донбасса, тема, которая объединяет их. На фронтальной стороне запечатлены боевые сцены, что сейчас происходит на передовой, и подразделение самой Корсы.

Монумент создавался как 3D-объект, сама фигура выполнена из бронзы с элементами импрессионизма, чтобы показать одновременно и женственность, и воина.

Чаша в виде снаряда для Вечного огня отлита из бронзы с бронзовой звездой, все нижние элементы сделаны из гранита.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса