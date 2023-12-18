Верховный Суд подтвердил обязанность пострадавшего в ДТП пешехода выплатить ущерб владельцу сбившего его автомобиля

Ещё в октябре 2019 года пешеход, находясь в состоянии опьянения, в ночное время неожиданно вышел на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода перед движущимся автомобилем, и был сбит им. Но в произошедшем ДТП судами двух инстанций была установлена вина именно пешехода, поэтому по решению суда он должен был выплатить собственнику «HyundaiSolaris» более 400 тысяч рублей за повреждённый в результате ДТП автомобиль. Не согласившись с таким исходом дела, пострадавший в ДТП пешеход обжаловал постановленные в отношении него решения в Верховный Суд Российской Федерации.

Дорожно-транспортное происшествие, повлёкшее впоследствии многочисленные судебные разбирательства, произошло в Мариинске Кемеровской области в октябре 2019 года. В тот день собственник «Hyundai Solaris» находился в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем попросил своего приятеля сесть за руль автомобиля, а сам находился рядом на пассажирском сиденье. Впереди по ходу движения они видели пешехода, который шёл по обочине в попутном направлении. И неожиданно прямо перед автомобилем пешеход свернул на проезжую часть дороги, попав под колёса. От удара пешеход оказался на капоте автомобиля, пробив лобовое стекло, а затем упал на асфальт.

После детального разбирательства, касающегося произошедшего ДТП, органами внутренних дел было вынесено постановление о прекращении дела об административном правонарушении в отношении водителя, находившегося в момент ДТП за рулём автомобиля.

Почти через три года после случившегося собственником «HyundaiSolaris» к пострадавшему в ДТП пешеходу были предъявлены исковые требования о взыскании ущерба, причинённого его автомобилю в результате дорожно-транспортного происшествия, сумма которого была определена независимой экспертизой в сумме 403 тысячи рублей.

Следует отметить, что подаче этого иска предшествовали более чем двухлетние судебные разбирательства между находящимся за рулём водителем и пострадавшим в ДТП пешеходом. Ещё тогда в суде была достоверно установлена вина пострадавшего в ДТП мариинца, который переходил дорогу в непредназначенном для этого месте в тёмное время суток в состоянии алкогольного опьянения. Также было установлено, что водитель «Hyundai Solaris» не располагал технической возможностью остановиться до линии движения пешехода путём экстренного торможения.

И по итогам рассмотрения спора между хозяином автомобиля и сбитым пешеходом судами первой, апелляционной и кассационной инстанций было установлено наличие в действиях пострадавшего в ДТП пешехода грубой неосторожности, явившейся основной причиной дорожно-транспортного происшествия. Из этого следовал законный вывод: на пешехода (ответчика по делу) должна быть возложена ответственность по возмещению материального ущерба, причинённого собственнику автомобиля.

В результате с ответчика в пользу владельца «HyundaiSolaris» была взыскана стоимость причинённого ущерба, а также понесённые в связи с рассмотрением дела судебные расходы: всего около 420 тысяч рублей.

Не согласившись с решениями Кемеровского областного суда и Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, пострадавший в ДТП пешеход, неожиданно задолжавший крупную сумму, обратился с жалобой в Верховный Суд Российской Федерации. Но на днях, 13 декабря 2023 года, высшая судебная инстанция по результатам изучения поступившей жалобы не нашла оснований для пересмотра судебных постановлений, подтвердив законность решений судов нижестоящих инстанций.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд