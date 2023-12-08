Веришь в чудо - сотвори его!

Уже 13-й раз в городах и поселках, где работают заводы РУСАЛа, проходит новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо». В Новокузнецке инициатива стала хорошей предновогодней традицией. Марафон объединяет волонтеров города в стремлении создать праздничное настроение у всех без исключения горожан.

Благотворительное событие, инициированное в 2011 году основателем компании Олегом Дерипаска, стало одним из символов Нового года в городах ответственности РУСАЛа и продолжает проводиться и по сей день. В Новокузнецке в этом году чудеса творят 8 команд волонтеров НкАЗа, а также предприятий и учреждений города. Первое задание, знакомство с подопечными, прошло в интерактивных форматах, после чего команды приступили к практике.

Команда «Калейдоскоп» сыграла в настольную игру «Пингвины на льдине» с подопечными тренировочного центра для подростков и молодых людей с ОВЗ «Не детский сад «Никитка». А при выполнении бонусного задания «Добро-лот» неугомонные волонтеры РУСАЛа навестили своего коллегу, ветерана Новокузнецкого алюминиевого завода Валерия Макаровича Пузанова. Волонтеры принесли ему продукты, навели в доме чистоту, повесили шторы. Валерий Макарович в долгу не остался и, став на минутку Дедом Морозом, преподнес им свои подарки.

Команда «Помощники Деда Мороза» устроила зимний спортивный праздник для воспитанников Школы-интерната №88. На снежном стадионе мальчишки и девчонки, разделившись на две команды, старательно водили клюшкой мяч между конусов, выбивали кегли баскетбольным мячом и даже наряжали «елки», в которые перевоплотились два сотрудника электролизного производства НкАЗа.

Команда «Феррики» вместе с подопечными социально-реабилитационного центра «Полярная звезда» построила Дом мечты. А в ходе бонусного задания «Город-лот» провела весёлые старты для детей с ментальными нарушениями. Совместное с «БлагоДарителями» разукрашивание ёлочных игрушек, украшение елки, игры в снежки и танцы стали настоящими событиями для детей с аутизмом, проходящих обучение в «Ресурсном классе».

«Исаевский флот» организовал в детском доме №95 спортивные состязаниями, уроки финансовой грамотности и цифровой гигиены, а на выездной экскурсии познакомил с основами работы современной российской банковской системы. Волонтеры команды «КУБики» провели в реабилитационном центре «Алые паруса» игры на командообразование, танцевальный марафон, подарили детям раскраски и закладки для книг. Настоящую театральную феерию с юными подопечными Ассоциации родителей детей-инвалидов «Особое детство» устроила команда «Руки Деда Мороза».

Благотворительный марафон РУСАЛа в самом разгаре. Впереди еще две станции с добрыми делами, наполненными новогодним настроением!

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа