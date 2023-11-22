Ветеранов войск правопорядка чествовали в Кузбассе

В Кемерове в территориальном управлении Росгвардии состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню ветерана войск правопорядка и 15-й годовщине со дня образования ветеранской организации Росгвардии.

«Вы принимали активное участие в становлении ведомства. Я выражаю признательность старшему поколению, ведь благодаря вам мы сегодня существуем, развиваемся и надежно защищаем рубежи нашей Родины. Желаю крепкого здоровья, благополучия и всегда оставаться в строю!» - выступил перед ветеранами начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель.

Юрий Викторович вручил старшим наставникам благодарственные письма за военно-патриотическое воспитание молодежи и развитие ведомства. Около 30 ветеранов были отмечены памятными наградами.

В честь праздника для ветеранов войск правопорядка была организована концертная программа. С песнями, стихотворениями и танцами для почетных гостей выступили ученики профильного класса Росгвардии, творческого центра «Арт-дебют», воспитанники губернаторской кадетской школы-интерната полиции, детской школы искусств №15 и личный состав управления.

В завершении праздничного события ветераны и росгвардейцы почтили память павших земляков, возложив цветы к памятнику героям-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Росгвардия