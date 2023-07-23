Ветераны из села Ступишино Тяжинского округа присоединились к празднованию Дня пирожков с малиновым вареньем

Этот вкусный праздник был придуман в 2015 году в России. Торжества проходят в середине июля, так как большое количество вкусной и ароматной ягоды созревает именно в этот период.

Соцработник Тяжинского центра социального обслуживания населения Евгения Васильевна Дорофеевская испекла большой пирог с начинкой из малинового варенья и вручила его получателям социальных услуг, проживающим в селе Ступишино. За чашкой ароматного чая с пирогом ветераны поговорили об особенностях этого необычного праздника.

Малиновое варенье было выбрано в качестве начинки не только по сезонному фактору, но и потому, что эта ягода с давних времен почитаема и любима русским народом. Считалось, что малина способствует укреплению и сохранению брака, листья малины оберегают от сглаза беременных женщин, к тому же почитались ее вкус и полезные качества. Малину использовали как целебное средство против простуды, для повышения иммунитета и в борьбе со старением. До сих пор эта ягода широко используется в кулинарии и медицине.