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Ветераны из Тяжинского округа познакомились с достопримечательностями города Кемерово

В областном центре побывала делегация из 28 человек – председателей первичных организаций, активистов ветеранского движения. Туристы посетили мемориал Воину-Освободителю, прообразом которого стал Герой Кузбасса Николай Иванович Масалов. Ветераны возложили цветы к мемориалу, побывали во внутренней части основания монумента, где увидели мозаичное полотно из смальты. Сюжет берлинской фрески дополнен эпизодами кузбасской истории.
Также ветераны посетили музей-заповедник под открытым небом «Красная Горка», который был создан в 1991 году на территории бывшего угольного рудника. Здесь на крутом берегу реки Томь сохранились уникальные комплексы памятников горнопромышленного и историко-культурного наследия. Спустившись в шахту, туристы увидели, как одевались шахтеры в былые времена и познакомились со снаряжением сегодняшних дней. Со смотровой площадки ветераны рассмотрели знаменитую Горелую Гору.

 

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kuzbassnews.ru
28/10/2023
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