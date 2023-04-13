Ветераны войск правопорядка встретились с кемеровскими юнгвардейцами в честь Дня космонавтики

В Кемерове по случаю Дня Космонавтики ветераны войск правопорядка встретились с воспитанниками профильного класса Росгвардии школы №74 и рассказали детям о значимости праздника и особом вкладе советской науки в развитие космоса.

Председатель регионального совета ветеранов внутренних войск подполковник запаса Вадим Веселов и подполковник в отставке Игорь Полянский поделились своими воспоминаниями о первых полетах человека в космос, а также напомнили о роли Росгвардии для безопасности космической отрасли России. Юнгвардейцы узнали, что именно подразделения войск правопорядка гарантируют защиту космодрома «Байконур».

В завершении ветераны и школьники нарисовали рисунки, посвященные Дню Космонавтики, которые будут храниться в памяти о мероприятии. Эта встреча стала замечательным событием, которое сблизило поколения и показало, как важна наша история и наследие, связанное с космическими исследованиями.

Фото: Росгвардия