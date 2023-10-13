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Ветераны «Южного Кузбасса» играют в бильярд

Ветераны «Южного Кузбасса» встретились за бильярдными столами накануне Дня пожилого человека. Свой очередной турнир они посвятили 20-летию «Мечела» и 30-летию «Южного Кузбасса».

На четырех бильярдных столах сразились пять команд по четыре игрока в каждой. Ветераны разрезов «Томусинский», «Красногорский», «Ольжерасский» и «Сибиргинский», а также сборная управления по открытой добыче угля сыграли вкруговую партии по 15 минут. Счет шел до восьми забитых шаров.

В итоге первое место в турнире завоевали бильярдисты разреза «Томусинский», на втором – управление по открытой добыче угля, третье у игроков «Ольжерасского».

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
13/10/2023
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