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Включение молокоперерабатывающего предприятия Кузбасса в Реестр стран Таможенного союза

Предприятие-экспортер Кемеровской области по производству, хранению и реализации молока и молочной продукции ООО МПО «Скоморошка» расширяет свои горизонты. На днях ООО МПО «Скоморошка» обследовано на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям стран Евразийского экономического союза и включено в Реестр стран Таможенного союза для перемещения с территории одного государства – члена на территорию другого государства – члена Евразийского экономического союза поднадзорной продукции без ограничений.

На сегодняшний день предприятие готово экспортировать в Казахстан 8 видов молока и молочной продукции, такие как сметана, масло сливочное, молоко и сливки пастеризованные и ультрапастеризованые с массовой долей жира от 1,5 до 33 %, молочный коктейль ультрапастеризованный «Даринка» и коктейль ультрапастеризованный с молоком «Фестиваль вкусных открытий» со вкусом фруктов, ванили и шоколада.

На предприятии имеется лаборатория, аттестованная на право проведения исследований по показателям, характеризующим безопасность поступающего молочного сырья и выпускаемой продукции.

ООО МПО «Скоморошка» ежегодно участвует в программе пищевого мониторинга в рамках реализации мероприятий Россельхознадзора по государственной работе «Испытания и (или) экспертиза подконтрольных государственному ветеринарному контролю (надзору) товаров».

Общество
kuzbassnews.ru
15/11/2023
Общество

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