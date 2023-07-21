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Владельцу личного подсобного хозяйства объявлено предостережение

 В июне 2023 г. в адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу поступила информация о несоблюдении гражданином г.Белово, Беловского городского округа обязательных требований ветеринарного законодательства РФ при ведении личного подсобного хозяйства.

        Для проверки фактов, изложенных в обращении было проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия (выездное обследование), по результатам которого установлено, что у гражданина, при содержании птицы (кур),  в личном подсобном хозяйстве частично нарушено ограждение территории, чем допускается выход птицы на соседний участок , что не соответствует требованиям п.2.2 «Ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа» от 3 апреля 2006 г. N 103.

        По результатам проведенного мероприятия Управлением в отношении владельца личного подсобного хозяйства объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства с установленными сроками исполнения. Предостережение находится на контроле Управления.

 

     

Общество
kuzbassnews.ru
21/07/2023
Общество
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