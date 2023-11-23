Владельцу личного подсобного хозяйства объявлено предостережение

В октябре 2023 г. в адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу поступила информация о несоблюдении гражданином Гурьевского муниципального района обязательных требований ветеринарного законодательства РФ при ведении личного подсобного хозяйства.

Для проверки фактов, изложенных в обращении было проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия (выездное обследование) по результатам которого установлено, что при содержании крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве, отсутствует площадка для биотермического обеззараживания навоза.

По результатам проведенного мероприятия, Управлением объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства с установленными сроками исполнения. Предостережение находится на контроле Управления.