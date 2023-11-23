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Владельцу личного подсобного хозяйства объявлено предостережение

  В октябре 2023 г. в адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу поступила информация о несоблюдении гражданином Гурьевского муниципального района обязательных требований ветеринарного законодательства РФ при ведении личного подсобного хозяйства.

        Для проверки фактов, изложенных в обращении было проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия (выездное обследование) по результатам которого установлено, что при содержании крупного рогатого скота  в личном подсобном хозяйстве, отсутствует площадка для биотермического обеззараживания навоза. 

        По результатам проведенного мероприятия, Управлением   объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства с установленными сроками исполнения. Предостережение находится на контроле Управления.

 

Общество
kuzbassnews.ru
23/11/2023
Общество
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