Владелец товарного знака «BELUGA» в Кузбассе через суд взыскал с жителя Мариинска около 400 тысяч рублей

Ранее житель Мариинска был признан виновным в незаконном обороте около 800 литров спиртосодержащей продукции. Среди контрафакта было обнаружено и изъято несколько пятилитровых бутылок с наклеенными на крышки изображениями рыбы и наименованиями «BELUGA». После вступления приговора в законную силу правообладатель обратился в суд с иском о взыскании с осуждённого компенсации за незаконное использование этих товарных знаков.

Более двух лет назад в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками регионального Управления ФСБ, в гараже одного из жителей Мариинска было обнаружено около 800 литров спиртосодержащей продукции, разлитой в пятилитровые полимерные бутылки. При этом на крышках 34 изъятых бутылок находились наклейки с обозначением «BELUGA», а на крышках трёх бутылок – изображения рыб. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что для внешнего оформления контрафактной продукции использовались товарные знаки, размещаемые на оригинальных бутылках с водкой, принадлежащие компании «НоваБев Брендс». Обвиняемый, естественно, не заключал с правообладателем каких-либо соглашений на использование товарных знаков «Белуга».

В конце 2024 года Мариинским городским судом Кемеровской области мариинец был признан виновным в незаконном обороте крупного размера спиртосодержащей продукции без соответствующей обязательной лицензии. В качестве наказания ему назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.

После вступления приговора в законную силу компания-правообладатель товарных знаков «Белуга» обратилась в суд с иском к осуждённому о выплате компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки.

В результате рассмотрения судом заявленных требований было подтверждено, что осуждённый нарушил исключительные права компании «НоваБев Брендс», незаконно используя товарные знаки «Белуга».

39-летний кузбассовец обязан возместить правообладателю более 400 тысяч рублей в виде компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и сопутствующих судебных расходов.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

