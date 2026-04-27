Полиция разыскивает мужчину, похитившего железнодорожное оборудование

Сотрудники Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России устанавливают местонахождение Рясного Михаила Анатольевича, 06.03.1991 года рождения, уроженца города Кемерово. Мужчина в марте 2010 года, находясь на станции Ишаново совершил хищение железнодорожного оборудования.

Приметы подозреваемого: на вид 30-35 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие, темные.

Особые приметы: шрамы на лбу, предплечье правой руки, левом бедре.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сотрудники транспортной полиции просят сообщить в Кузбасское ЛУ МВД России по телефонам: (3842) 32-21-59; (999) 306-12-02.

Фото: Кузбасского ЛУ МВД России