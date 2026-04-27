Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Полиция разыскивает мужчину, похитившего железнодорожное оборудование

Сотрудники Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России устанавливают местонахождение Рясного Михаила Анатольевича, 06.03.1991 года рождения, уроженца города Кемерово. Мужчина в марте 2010 года, находясь на станции Ишаново совершил хищение железнодорожного оборудования.

Приметы подозреваемого: на вид 30-35 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие, темные.

Особые приметы: шрамы на лбу, предплечье правой руки, левом бедре.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сотрудники транспортной полиции просят сообщить в Кузбасское ЛУ МВД России по телефонам: (3842) 32-21-59; (999) 306-12-02.

Фото: Кузбасского ЛУ МВД России

kuzbassnews.ru
27/04/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus