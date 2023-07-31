Вниманию предпринимателей и юридических лиц, занимающихся внешнеэкономической деятельностью

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу (далее – Управление) сообщает, что в соответствии с поручением первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 10.07.2023 № 5175 в рамках совместной работы Россельхознадзора и АО «Российский экспортный центр» (далее - РЭЦ) в промышленную эксплуатацию введены Сервисы платформы «Мой экспорт» для взаимодействия предпринимательского сообщества и государства в онлайн - формате. В частности, экспортер уже сейчас в личном кабинете системы «Одно окно» может подать электронное заявление и оформить ветеринарный сертификат и/или разрешение на вывоз из Российской Федерации подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции с помощью Сервиса «Запрос Ветеринарного сертификата»:

https://myexport.exportcenter.ru/services/business/Soprovozhdenie_ekspor...

Хозяйствующим субъектам необходимо пройти регистрацию в информационной системе «Одно окно» с целью подачи заявки на оформление экспортного ветеринарного сертификата и/или разрешения на вывоз. С 01.09.2023 заявление на оформление экспортного ветеринарного сертификата и/или разрешения на вывоз из ведомственной системы (компонент Аргус ФГИС «ВетИС») и Единого портала государственных услуг (ЕПГУ) будут переадресовываться в информационную систему «Одно окно».

Вне зависимости от информационной системы, используемой для инициирования процесса подачи заявки, экспортер продолжит оформлять и подавать заявку с использованием своего личного кабинета в информационной системе «Одно окно».

В рамках реализации сервиса «Запрос ветеринарного сертификата»

посредством ИС «Одно окно» необходимо осуществить следующие действия:

1) актуализировать сведения в ФГИС «ВетИС» в соответствии с данными в ЕСИА;

2) в профиле пользователя ФГИС «ВетИС» компонента «Паспорт» должны быть указаны сведения о ФИО пользователя (ФИО в профиле пользователя ФГИС «ВетИС» компонента «Паспорт» должны совпадать с данными, введенными в профиле пользователя в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»), СНИЛС, серия и номер паспорта, личный адресэлектронной почты (должен совпадать с адресом электронной почты в ИС «Одно окно»). Проверку актуальности и полноты заполнения данных пользователя можно провести в его личном кабинете в ФГИС «ВетИС» компонент «Паспорт»;

3) проверить наличие и корректность заполнения названия и адреса объекта на английском языке;

4) проверить правильность внесенной в Реестр экспортёров ФГИСВетИС компонента Цербер информации о видах продукции, разрешенной к экспорту.

Также обращаем Ваше внимание, что с 01.06.2023 в связи с обновлением компонента Цербер до версии 2.34.0 указание видов продукции для статусов аттестации по типам продукции «Мясо и мясная продукция» и «Рыба и морепродукты»

осуществляется до 2 уровня справочника продукции.

Таким образом, если предприятие ранее проходило обследование на соответствие требований конкретной страны-импортера и есть необходимость добавления новых видов продукции, которые указаны в акте, хозяйствующему субъекту необходимо обратиться в Управление для актуализации номенклатуры экспортной продукции.

В случае если ранее внесенный вид продукции был удален из каталога ФГИС «ВетИС», то это может стать причиной отказа при подаче запроса экспортного ветеринарного сертификата по средствам ИС «Одно окно».

На основании изложенного, Управление рекомендует актуализировать информацию, размещённую в информационных системах ФГИС ВетИС компонента Цербер.