Во всех муниципальных образованиях Кузбасса открылись центры семейных традиций

С такой инициативой выступил губернатор региона Сергей Евгеньевич Цивилев. Главный центр семейных традиций открылся в Кузбасском государственном краеведческом музее в Кемерово. В рамках официального открытия Года семьи в Кузбассе сюда передан огонь Всероссийского семейного очага.

Одна из задач центра – сохранение нематериального наследия региона и создание базы семейных традиций. В каждом центре создана «Книга семейных традиций», в которой посетители смогут поделиться своими семейными традициями. На основании проделанной работы будет создана единая база данных «Традиции семей Кузбасса», которая станет частью коллекции нематериального наследия Кузбасса и будет храниться на сервере в Фондохранилище государственных музеев Кузбасса.

На открытии центра семейных традиций в Тяжинском историко-краеведческом музее присутствовали творческие семьи работников культуры. Для них была проведена беседа-презентация о семейных оберегах, гости приняли участие в игре «Строим дом из семейных ценностей», в которой каждая семья определяла свое семейное счастье путём определения ценностей и традиций. В итоге был выведен секрет семейного счастья: «Если не тратить всё время и энергию на мелочи, то очень много останется места для важных семейных ценностей».

В музее оформлена тематическая выставка «Семейная традиция Торгашовых – чай из самовара», где представлена коллекция самоваров.