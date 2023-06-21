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Военно-полевые сборы прошли в Тяжинском агропромышленном техникуме

На четыре дня студенты первого курса погрузились в атмосферу армейских будней. Ребята успешно сдали общевойсковые нормативы: бег 1000 метров и 100 метров, челночный бег 10×10, подтягивание. Парни метали гранату, проходили полосу препятствий, разбирали и собирали автомат, занимались строевой и физической подготовкой. Также студенты изучили правила пользования средствами химзащиты. Команды первокурсников померялись силами в тактической игре «Лазертаг».
В Тяжинском агропромышленном техникуме военно-полевые сборы для студентов-первокурсников проводятся ежегодно и уже стали одной из традиций учебного заведения.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
21/06/2023
Образование
Тяжин
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