Военно-полевые сборы прошли в Тяжинском агропромышленном техникуме

На четыре дня студенты первого курса погрузились в атмосферу армейских будней. Ребята успешно сдали общевойсковые нормативы: бег 1000 метров и 100 метров, челночный бег 10×10, подтягивание. Парни метали гранату, проходили полосу препятствий, разбирали и собирали автомат, занимались строевой и физической подготовкой. Также студенты изучили правила пользования средствами химзащиты. Команды первокурсников померялись силами в тактической игре «Лазертаг».

В Тяжинском агропромышленном техникуме военно-полевые сборы для студентов-первокурсников проводятся ежегодно и уже стали одной из традиций учебного заведения.