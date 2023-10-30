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Волонтеры Тяжинского агропромышленного техникума продолжают оказывать землякам необходимую помощь

Добровольцы отряда «Доброе сердце» Александр Роженцев, Александр Третьяков, Виктор Мельников и Александр Грязнов помогли семье мобилизованного из села Бороковка убрать топливо в углярку.
Павел Бердников, Сергей Безносов, Никита Ташкинов оказали помощь ветерану педагогического труда в уборке сухой листвы и веток на придомовой территории.
Студент Тяжинского агропромышленного техникума, волонтер отряда «Доброе сердце» Святослав Марьин и начальник отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа Алена Александровна Артемьева, навели порядок на месте захоронения участника Великой Отечественной войны, Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова и его супруги.

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Тяжин
kuzbassnews.ru
30/10/2023
Образование
Общество
Тяжин
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