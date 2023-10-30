Волонтеры Тяжинского агропромышленного техникума продолжают оказывать землякам необходимую помощь

Добровольцы отряда «Доброе сердце» Александр Роженцев, Александр Третьяков, Виктор Мельников и Александр Грязнов помогли семье мобилизованного из села Бороковка убрать топливо в углярку.

Павел Бердников, Сергей Безносов, Никита Ташкинов оказали помощь ветерану педагогического труда в уборке сухой листвы и веток на придомовой территории.

Студент Тяжинского агропромышленного техникума, волонтер отряда «Доброе сердце» Святослав Марьин и начальник отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа Алена Александровна Артемьева, навели порядок на месте захоронения участника Великой Отечественной войны, Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова и его супруги.