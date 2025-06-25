Воспитанник кузбасской Росгвардии встретился с Президентом Российской Федерации

Лучшие выпускники высших военных учебных заведений встретились с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Большом Кремлёвском дворце. Среди них был лейтенант Леонид К. – воспитанник класса Росгвардии школы № 74 города Кемерово.

По поручению директора Росгвардии Героя России, генерала армии Виктора Золотова во встрече приняли участие заместитель главы ведомства генерал-полковник Алексей Воробьёв, руководители структурных подразделений центрального аппарата, начальники военных институтов и Военной академии Росгвардии, а также офицеры, окончившие учебные заведения с золотой медалью и дипломом с отличием.

Леонид с золотой медалью окончил единственный в стране факультет спецназа Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Обращаясь к выпускникам, Владимир Путин выразил уверенность, что прочная профессиональная база позволит офицерам решать самые сложные и ответственные задачи, достойно служить России и народу.

Кемеровского воспитанника Росгвардии поздравил начальник управления ведомства по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель. Ещё во время обучения в классе Росгвардии Леонид проявил себя как целеустремлённый и преданный делу будущий офицер. Он активно участвовал в патриотических мероприятиях, а будучи курсантом, встречался с учениками младших классов и рассказывал им о своём обучении в престижном военном институте.

В систему военного образования Росгвардии входят три военных института и академия. В этих учебных заведениях готовят уникальных специалистов: командиров подразделений, офицеров спецназа, артиллеристов, кинологов, связистов, IT-специалистов, офицеров военно-политической работы и других. После выпуска они направляются для прохождения службы в окружные и территориальные управления Росгвардии, а также в ОДОН имени Ф.Э. Дзержинского.

Фото: Росгвардия