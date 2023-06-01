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Воспитанники класса Росгвардии стали участниками народного проекта

 В Кемерове воспитанники профильного класса Росгвардии школы № 74 приняли участие в народном проекте по сбору вторичного сырья под названием «Миллион Родине».

Юнгвардейцы сделали значительный вклад в экологическое благоустройство города, проведя тщательную очистку территории соснового бора в областном центре от различных видов бытовых отходов, таких как пластиковые бутылки, стекло, бумага и другие, оставленные безответственными гражданами, которые не проявляют экологическую осознанность.

 Кроме этого, в рамках народного проекта «Миллион Родине» ребята собрали несколько десятков килограммов макулатуры, которая будет отправлена на вторичную переработку, способствуя уменьшению негативного влияния на окружающую среду.

Справочно:

 Юнгвардейцы из школы № 74 являются постоянными участниками экологических акций. Вместе с наставниками из Росгвардии ребята принимают активные меры по улучшению окружающей среды, участвуя в благоустройстве набережной реки Томь в Кировском районе областного центра и поддерживая чистоту в знаменитом реликтовом бору.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
01/06/2023
Общество

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