Воспитанники класса Росгвардии стали участниками народного проекта

В Кемерове воспитанники профильного класса Росгвардии школы № 74 приняли участие в народном проекте по сбору вторичного сырья под названием «Миллион Родине».

Юнгвардейцы сделали значительный вклад в экологическое благоустройство города, проведя тщательную очистку территории соснового бора в областном центре от различных видов бытовых отходов, таких как пластиковые бутылки, стекло, бумага и другие, оставленные безответственными гражданами, которые не проявляют экологическую осознанность.

Кроме этого, в рамках народного проекта «Миллион Родине» ребята собрали несколько десятков килограммов макулатуры, которая будет отправлена на вторичную переработку, способствуя уменьшению негативного влияния на окружающую среду.



Справочно:

Юнгвардейцы из школы № 74 являются постоянными участниками экологических акций. Вместе с наставниками из Росгвардии ребята принимают активные меры по улучшению окружающей среды, участвуя в благоустройстве набережной реки Томь в Кировском районе областного центра и поддерживая чистоту в знаменитом реликтовом бору.

Фото: Росгвардия