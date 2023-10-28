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Воспитанники Росгвардии из Кемерова стали призерами детской спартакиады «Юный динамовец»

В областном центре в спортивном комплексе «Кузбасс-Арена» прошла физкультурно-спортивная игра «Юный динамовец», организованная Кемеровским областным отделением «Динамо». В спартакиаде приняли участие 13 детских команд, в том числе воспитанники класса Росгвардии кемеровской школы №74.

В торжественной части открытия игр приняли участие руководители силовых ведомств региона, включая временно исполняющего обязанности начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу, подполковника Дениса Ситенкова.

Программа состояла из спортивной и военно-патриотической частей. Около 100 юных спортсменов проявили себя на дистанции, состоящей из таких этапов, как нормативы ГТО, сборка-разборка автомата Калашникова, помощь пострадавшему, спортивная эстафета и викторина.

В результате ожесточенной борьбы команда класса Росгвардии заняла почетное второе место, уступив «золото» команде воспитанников ГУФСИН.

Подполковник Ситенков выразил признательность юнгвардейцам за достойный результат в соревнованиях и вручил медали призеров спартакиады. Офицер подчеркнул, что такие соревнования не только поощряют здоровый образ жизни, но также способствуют воспитанию патриотизма.

 

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
28/10/2023
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