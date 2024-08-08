Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Воспитанники Росгвардии из Кузбасса участвуют в раскопках в Тверской области

Кемеровские юнгвардейцы школы № 74 в составе сводного поискового отряда Кузбасса «Земляк» участвуют в экспедиции в рамках общероссийской акции «Вахта памяти».

Экспедиция поискового отряда длится уже несколько дней. За это время ребята обустроили лагерь и совершили несколько полевых выходов в Бельском районе Тверской области. В первый день работы в окрестностях деревни Егорье были обнаружены останки двух неизвестных бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. За все дни работы совместно с отрядом «Бельский рубеж» на полях ожесточенных сражений найдены останки более 20 бойцов.

Напомним, что на «Тверское» направление отправилась группа из 57 бойцов поисковых отрядов Кузбасса, в том числе воспитанники Росгвардии.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
08/08/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus