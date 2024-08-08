Воспитанники Росгвардии из Кузбасса участвуют в раскопках в Тверской области

Кемеровские юнгвардейцы школы № 74 в составе сводного поискового отряда Кузбасса «Земляк» участвуют в экспедиции в рамках общероссийской акции «Вахта памяти».

Экспедиция поискового отряда длится уже несколько дней. За это время ребята обустроили лагерь и совершили несколько полевых выходов в Бельском районе Тверской области. В первый день работы в окрестностях деревни Егорье были обнаружены останки двух неизвестных бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. За все дни работы совместно с отрядом «Бельский рубеж» на полях ожесточенных сражений найдены останки более 20 бойцов.

Напомним, что на «Тверское» направление отправилась группа из 57 бойцов поисковых отрядов Кузбасса, в том числе воспитанники Росгвардии.

Фото: Росгвардия