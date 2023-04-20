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Воспитанники Росгвардии приняли участие в реконструкции исторического бала

 В Кемерове в музыкальном театре Кузбасса имени Александра Боброва прошел ежегодный «Исторический бал». Его участниками стали воспитанники класса Росгвардии, кадеты, а также представители студии исторического и постановочного танца «Сюита».

По традиции мероприятие прошло в формате инклюзивного бала, в котором принимают участие все желающие любого возраста, а также люди с ограниченными возможностями. Между танцами участники прослушали вокальные номера, а также насладились игрой на гитаре.

 Юнгвардейцы регулярно принимают участие в аналогичных мероприятиях, посвященных историческим и постановочным танцам. Будущие защитники Родины осваивают азы классического вальса и других стилей при поддержке студии танца «Сюита». Кроме этого, воспитанники Росгвардии приобщаются к подлинным традициям русской культуры и офицерства.

 

Фото: Росгвардия

 

Культура
kuzbassnews.ru
20/04/2023
Культура
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