Воспитанники Росгвардии приняли участие в реконструкции исторического бала

В Кемерове в музыкальном театре Кузбасса имени Александра Боброва прошел ежегодный «Исторический бал». Его участниками стали воспитанники класса Росгвардии, кадеты, а также представители студии исторического и постановочного танца «Сюита».

По традиции мероприятие прошло в формате инклюзивного бала, в котором принимают участие все желающие любого возраста, а также люди с ограниченными возможностями. Между танцами участники прослушали вокальные номера, а также насладились игрой на гитаре.

Юнгвардейцы регулярно принимают участие в аналогичных мероприятиях, посвященных историческим и постановочным танцам. Будущие защитники Родины осваивают азы классического вальса и других стилей при поддержке студии танца «Сюита». Кроме этого, воспитанники Росгвардии приобщаются к подлинным традициям русской культуры и офицерства.

Фото: Росгвардия