Воспитанники Росгвардии присоединились к региональному туристическому проекту Кузбасса

Учащиеся класса Росгвардии из кемеровской школы №74 стали участниками регионального проекта «Юный турист Кузбасса», в рамках которого юные исследователи знакомятся с различными культурными объектами Кемеровской области.

В рамках проекта кемеровские школьники посетили южную столицу Кузбасса. Ребята побывали на главных улицах Новокузнецка, познакомились с городскими достопримечательностями, посетили крупнейший в Сибири музей техники.

Кроме этого, юнгвардейцы посетили один из самых старинных городов Кемеровской области – город Мариинск. Школьники встретились с почетным гражданином города, народным мастером Юрием Михайловым, который известен не только в родном Кузбассе, но и во всей России. Юрий Михайлович познакомил ребят с берестяным творчеством, которое стало делом всей его жизни.

В прошлом году за прохождение всего познавательного туристического маршрута воспитанники Росгвардии были награждены серебряными знаками - «Юный турист Кузбасса».

Фото: Росгвардия