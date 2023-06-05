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Воспитанники Росгвардии продолжают оказывать помощь близким мобилизованных кузбассовцев

 Юнгвардейцы откликнулись на призыв супруги защитника Донбасса, проживающей в частном доме с подсобным хозяйством в Кировском районе. Юные волонтеры совместными усилиями помогли кемеровчанке сложить более четырех кубометров дров. Юнгвардейцы пообещали и дальше оказывать посильную помощь семье защитника Донбасса.

Справочно:

 

 Воспитанники Росгвардии являются постоянными участниками благотворительных акций. Ребята восстанавливают места захоронения воинов-земляков, участвуют в экологических акциях по уборке городских парков и помогают городским приютам для бездомных животных.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
05/06/2023
Общество
Кемерово
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