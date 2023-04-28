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Воспитанники Росгвардии стали участниками всероссийской акции ко Дню Победы

В Кемерове при участии юнгвардейцев дан старт Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

 В патриотическом мероприятии приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, представители общественности, а также воспитанники из детской группы специального назначения «Стальная рысь» имени погибшего офицера СОБР лейтенанта Юрия Латыпова.

 «Георгиевская ленточка будет раздаваться нашими волонтёрами и будет идти под девизом: «Я помню, я горжусь» в память о наших воинах, в память о наших великих родных и близких», — рассказал глава Кузбасса.

 Главная цель акции – формирование гражданственности, патриотизма и уважения к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Для миллионов людей в России и за рубежом георгиевская ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
28/04/2023
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