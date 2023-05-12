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Воспитанники Росгвардии тали победителями и призерами региональных соревнований по пауэрлифтингу

 В Кемерове ученики 6-го класса Росгвардии добились успеха на региональных соревнованиях по пауэрлифтингу, завоевав несколько побед. В рамках соревнований были представлены несколько дисциплин, среди которых были «троеборье классическое» и «жим штанги лежа на груди».

Юнгвардейцы Маргарита Золотухина, Валерия Тиунова и Алиса Лизунова продемонстрировали высокий уровень подготовки и стали победителями в своих категориях

 Особенно стоит отметить Маргариту Золотухину, которая получила второй взрослый спортивный разряд.

 Участие в спортивных мероприятиях является одной из форм воспитания будущих кадров Росгвардии, поскольку помимо развития физических навыков, оно также способствует формированию лидерских качеств, умения работать в команде и принимать решения в экстремальных ситуациях.

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
12/05/2023
Спорт
Кемерово
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