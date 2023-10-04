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Воспитанники Росгвардии выразили благодарность кузбасским омоновцам в честь памятной даты

Учащиеся классов Росгвардии из Губернаторской кадетской школы-интерната полиции и школы №74 поделились своими взглядами на необходимые качества для успешной службы в ОМОНе и выразили искренние пожелания бойцам побед и достижений на профессиональном пути.

В Кузбассе продолжают нести службу сотрудники из кемеровского ОМОНа «Оберег» и новокузнецкого отряда «Рубеж». Сотрудники Росгвардии выполняют задачи по поддержанию общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на массовых мероприятиях, а также участвуют в борьбе с преступностью. Они играют ключевую роль в специальных операциях по пресечению актов терроризма, освобождению заложников и изъятию незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых и наркотических веществ.

С памятной датой поздравил сотрудников и ветеранов подразделений Директор Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов поздравил.

Главнокомандующий отметил, что создававшиеся в тяжелые  для нашей страны времена отряды на протяжении всего славного боевого пути  выполняли самые сложные задачи по обеспечению национальной безопасности, а личный состав неизменно доказывал верность долгу, Отчизне и присяге. ОМОН неизменно находится на передних рубежах защиты государства в период судьбоносных для нашей страны событий. Директор Росгвардии подчеркнул, что и сегодня офицеры и бойцы ОМОН определяют будущее нашей Родины и мира, выполняя ответственные боевые задачи в рамках специальной военной операции.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
04/10/2023
Общество
Кемерово

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