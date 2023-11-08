Воспитанники Росгвардии взяли призовые места в соревнованиях по пауэрлифтингу

В областном центре прошли соревнования Сибирского федерального округа по пауэрлифтингу, участниками которых стали 114 юных спортсмена из 20 городов Сибири.

Ученицы седьмого класса Росгвардии школы №74 Валерия Тиунова и Алиса Лизунова приняли участие в состязаниях, выполнив упражнения становой тяги, приседа и жима лежа. В категории до 43 килограмм Валерия заняла второе место с общим результатом 197 килограмм. Алиса заняла третье место в категории до 63 килограмм с результатом 255 килограмм.

Девушки, хоть и не смогли пройти отборочный этап на Чемпионат и кубок России, пообещали приложить все усилия для победы в следующем году.

Фото: Росгвардия