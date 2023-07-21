Воспитанников Росгвардии познакомили с профессиональной журналистикой

В рамках акции «Каникулы с Росгвардией» наставники организовали необычную экскурсию для воспитанников класса Росгвардии школы №74, которые являются юнкорами кадетского СМИ «Искра». Впервые они побывали на ведущем телеканале региона - ГТРК «Кузбасс», где погрузились в мир теленовостей и узнали много интересного о процессе создания телевизионных сюжетов.

Ребята с удивлением открыли для себя технические особенности, связанные с подготовкой и вещанием новостей. Они посетили редакцию, познакомились с работой журналистов, а также узнали о роли операторов и режиссеров видеомонтажа в создании качественных телевизионных материалов.

Кроме этого, представитель класса Росгвардии Андрей Богатырев вместе с куратором классов Росгвардии Юлией Кулаковой стали героями прямого эфира одного из выпусков новостей. В ходе интервью они рассказали о своей победе на региональном медиа-слете «Кузбасс глазами юного блогера». Семиклассник поделился с телезрителями, что вместе с другими юнгвардейцами они отправятся на Международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи – 2023», который пройдет этой осенью в Казани.

В завершении встречи ребята поблагодарили журналистов за теплый прием и возможность погрузиться в захватывающий мир телевидения. Открыв для себя новые горизонты информационного пространства, ребята получили ценный опыт и уникальные знания о медийной сфере.

Фото: Росгвардия