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Воспитанников Росгвардии познакомили с профессиональной журналистикой

 В рамках акции «Каникулы с Росгвардией» наставники организовали необычную экскурсию для воспитанников класса Росгвардии школы №74, которые являются юнкорами кадетского СМИ «Искра». Впервые они побывали на ведущем телеканале региона - ГТРК «Кузбасс», где погрузились в мир теленовостей и узнали много интересного о процессе создания телевизионных сюжетов.

Ребята с удивлением открыли для себя технические особенности, связанные с подготовкой и вещанием новостей. Они посетили редакцию, познакомились с работой журналистов, а также узнали о роли операторов и режиссеров видеомонтажа в создании качественных телевизионных материалов.

 Кроме этого, представитель класса Росгвардии Андрей Богатырев вместе с куратором классов Росгвардии Юлией Кулаковой стали героями прямого эфира одного из выпусков новостей. В ходе интервью они рассказали о своей победе на региональном медиа-слете «Кузбасс глазами юного блогера». Семиклассник поделился с телезрителями, что вместе с другими юнгвардейцами они отправятся на Международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи – 2023», который пройдет этой осенью в Казани.

 В завершении встречи ребята поблагодарили журналистов за теплый прием и возможность погрузиться в захватывающий мир телевидения. Открыв для себя новые горизонты информационного пространства, ребята получили ценный опыт и уникальные знания о медийной сфере.

 

Фото: Росгвардия

Образование
kuzbassnews.ru
21/07/2023
Образование

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