Впервые партия муки из Кузбасса доставлена в Королевство Таиланд в сопровождении фитосанитарного сертификата Россельхознадзора

21 декабря 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора получили подтверждение о доставке 22 т муки пшеничной, отгруженной ранее грузополучателю в Королевство Тайланд.

Партия была подготовлена в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Стоит отметить, что фитосанитарный сертификат на данную партию продукции был оформлен ведомством впервые.