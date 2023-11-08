Врач из Кузбасса рассказала, как восстановить легкие после пневмонии

Как отмечают врачи, заболевания органов дыхания зачастую возникают в нескольких случаях. Если человек длительное время находится в среде, где в воздухе содержится повышенное содержание вредных веществ (пыль, выхлопные газы, дым сигарет), в том числе на вредном производстве. При частом контакте с больными ОРВИ и другими вирусными заболеваниями. И, конечно, в случае курения табака и других никотиносодержащих смесей.

Для профилактики заболеваний органов дыхания врачи рекомендуют регулярные физические нагрузки и дыхательную гимнастику.

«Если трудно себя заставить делать упражнения дыхательной гимнастики, можно купить набор воздушных шариков и надувать несколько раз в день – это старый проверенный способ, – советует врач-терапевт Кемеровской городской клинической больницы №11 Лидия Маскаева. – Очень помогает плаванье, медленно, но верно мы восстановили многих пациентов, у которых было поражение легких 85% при ковидной пневмонии».

Специалист также рекомендовала больше ходить пешком, особенно на свежем воздухе, избегать переохлаждений и контакта с больными ОРВИ, регулярно проходить флюорографические исследования и отказаться от курения. Кроме того, напомнила о важности вакцинации от гриппа и пневмококковых инфекции, которые часто являются причиной таких осложнений, как пневмония.

Фото: пресс-служба Минздрава Кузбасса