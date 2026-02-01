Врач о том, как важно следить за сахаром в крови

Среди эндокринных патологий сахарный диабет находится на первом месте. Диабет – это серьезное хроническое заболевание, которое развивается, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, или, когда организм не может эффективно использовать выработанный им инсулин.

В Неделю профилактики неинфекционных заболеваний врач-эндокринолог эндокринологического отделения Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова Юлия Борисовна Королева рассказала, почему нужно следить за уровнем глюкозы в крови:

«Зачастую пациенты могут не знать о том, что у них сахарный диабет, и диагноз определяется при сдаче анализов при какой-нибудь другой болезни.

Сахарный диабет бывает двух типов. Первого типа чаще развивается у детей, подростков и молодых людей. На сегодняшний день мы знаем, что сюда можно отнести генетическую предрасположенность, а также факторы окружающей среды. А вот второй тип (в структуре заболеваемости он составляет 90 процентов) мы можем предотвратить. И здесь мне хочется сделать акцент на том, что есть еще пред-диабетическое состояние, к которому мы относим повышение сахара исключительно натощак, либо, когда нарушена толерантность к глюкозе.

Идти к врачу нужно после анализа на определение уровня глюкозы и гликированного гемоглобина. Если он сдан правильно (натощак, вне ОРВИ), в норме уровень глюкозы должен быть до 6,0 ммоль/л. В противном случае потребуются уточнения. Так Цифры 6,1-6,9 ммоль/л указывают на преддиабет.

На сахарный диабет второго типа влияет образ жизни. В первую очередь мы говорим о питании, физической культуре и режиме.

Употребление овощей в самом начале приема пищи замедляет всасывание углеводов и позитивно влияет на кривую сахара. В рационе должна присутствовать рыба — как источник полиненасыщенных кислот, растительные жиры, разнообразные источники белка — как животного происхождения, так и соевый белок.

Хочу предостеречь от употребления алкоголя и сладких напитков – соков, газировок, различных коктейлей и смузи. Это приводит к увеличению общей калорийности рациона, набору массы тела, и как следствие, ухудшению дальнейшего контроля над сахарным диабетом. Уважаемые пациенты, нужно научиться управлять сахарным диабетом, а также регулярно проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, чтобы выявить заболевание на ранней стадии!

Записаться на диспансеризацию можно через Госуслуги, Врач42, колл-центр НГКБ № 1: (3843) 324-365.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).