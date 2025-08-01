Врач рассказала, как профилактировать заболевания печени

В рамках проходящей в России Недели профилактики заболеваний печени, заведующая отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Валентина Карпова рассказала, как сохранить здоровье этого важного органа:

✅ Откажитесь от алкоголя. Печень страдает от спиртного больше других органов, так как именно через ткани печени фильтруется весь выпитый алкоголь. Результат плачевный – ожирение печени, цирроз, гепатит.

✅ Бросайте курить. У курильщика выше, чем у некурящего, риск развития рака печени. Для печени опасны канцерогенные вещества из табака, а также никотин, обладающий мощным сосудосуживающим эффектом.

✅ Контролируйте вес и не переедайте. Избыточное потребление животных жиров приводит к образованию свободных жирных кислот в кишечнике, которые с кровотоком поступают в печень и откладываются там в виде жира. Постепенно это приводит к нарушению обмена веществ и может вызвать жировой гепатоз.

✅ Соблюдайте принципы здорового питания. Употребляйте больше овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, нежирных сортов мяса и рыбы. Ограничьте потребление сахара, соли и насыщенных жиров.

✅ Поддерживайте физическую активность. Регулярные физические упражнения помогают снизить риск развития заболеваний печени и улучшают общее состояние здоровья.

✅ Регулярно проходите медицинские осмотры. Это поможет выявить возможные проблемы на ранней стадии и принять меры для их устранения. Для скрининговой оценки состояния печени необходимо узнать показатели лабораторных маркеров, таких, как: аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), щелочная фосфатаза, общий, прямой и непрямой билирубин, ГГТП, общий белок, альбумин, протромбиновый индекс. Также стоит провести анализ на маркеры вирусных гепатитов. Оценить состояние печени и желчевыводящих путей позволят инструментальные методы обследования — УЗИ, МРТ и МСКТ органов брюшной полости.

✅Принимайте лекарственные препараты только по назначению врача. Некоторые лекарства могут оказывать негативное воздействие на печень.

✅ Проверьте свой сертификат прививок и убедитесь, что вы привиты от гепатита В (должно быть 3 введения). Если у вас нет данных, обратитесь к участковому терапевту.

✅ Делайте бьюти-процедуры (маникюр, педикюр, все виды депиляции, стрижки и др.) только у сертифицированных мастеров, у которых все инструменты стерильны. Помните, при использовании нестерильных инструментов очень высок риск инфицирования вирусами гепатита В и С!

Фото: Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики