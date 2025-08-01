Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Врач рассказала, как профилактировать заболевания печени

В рамках проходящей в России Недели профилактики заболеваний печени, заведующая отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Валентина Карпова рассказала, как сохранить здоровье этого важного органа:

✅ Откажитесь от алкоголя. Печень страдает от спиртного больше других органов, так как именно через ткани печени фильтруется весь выпитый алкоголь. Результат плачевный – ожирение печени, цирроз, гепатит.

✅ Бросайте курить. У курильщика выше, чем у некурящего, риск развития рака печени. Для печени опасны канцерогенные вещества из табака, а также никотин, обладающий мощным сосудосуживающим эффектом.

✅ Контролируйте вес и не переедайте. Избыточное потребление животных жиров приводит к образованию свободных жирных кислот в кишечнике, которые с кровотоком поступают в печень и откладываются там в виде жира. Постепенно это приводит к нарушению обмена веществ и может вызвать жировой гепатоз. 

✅ Соблюдайте принципы здорового питания. Употребляйте больше овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, нежирных сортов мяса и рыбы. Ограничьте потребление сахара, соли и насыщенных жиров.

✅ Поддерживайте физическую активность. Регулярные физические упражнения помогают снизить риск развития заболеваний печени и улучшают общее состояние здоровья.

✅ Регулярно проходите медицинские осмотры. Это поможет выявить возможные проблемы на ранней стадии и принять меры для их устранения. Для скрининговой оценки состояния печени необходимо узнать показатели лабораторных маркеров, таких, как: аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), щелочная фосфатаза, общий, прямой и непрямой билирубин, ГГТП, общий белок, альбумин, протромбиновый индекс. Также стоит провести анализ на маркеры вирусных гепатитов. Оценить состояние печени и желчевыводящих путей позволят инструментальные методы обследования — УЗИ, МРТ и МСКТ органов брюшной полости.

✅Принимайте лекарственные препараты только по назначению врача. Некоторые лекарства могут оказывать негативное воздействие на печень.

✅ Проверьте свой сертификат прививок и убедитесь, что вы привиты от гепатита В (должно быть 3 введения). Если у вас нет данных, обратитесь к участковому терапевту.

✅ Делайте бьюти-процедуры (маникюр, педикюр, все виды депиляции, стрижки и др.) только у сертифицированных мастеров, у которых все инструменты стерильны. Помните, при использовании нестерильных инструментов очень высок риск инфицирования вирусами гепатита В и С!

 

Фото: Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики

Здоровье
kuzbassnews.ru
01/08/2025
Здоровье
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus