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Врач рассказала, при каких симптомах со стороны органов дыхания нужно срочно обращаться к врачу

О болезнях органов дыхания и их профилактике заведующая пульмонологическим отделением Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова Ольга Мещерякова:

- Первое, что должно насторожить, это одышка. До поры до времени на неё не обращают внимания: подумаешь, запыхался, с кем не бывает? Когда ситуация усугубляется, переходят к самолечению. Что только ни практикуют, начиная от компрессов и заканчивая ингаляциями. Одышка — это не вариант нормы, это патология.

Второй симптом — кашель. Он бывает при проблемах с органами дыхания, в том числе при поражении верхних дыхательных путей, носоглотки, а также при болезнях желудочно-кишечного тракта, сердечной патологии.

Третий признак — слабость. Это как правило общая слабость, когда ничего не хочется делать. Она характерна для разных недугов, в том числе, и при заболеваниях бронхо-легочной системы. Игнорировать её опасно!

Если в течение года у вас возникают частые простудные заболевания (ОРВИ) 2 раза и больше – это четвертый повод к обращению к врачу.

Берегите себя и не занимайтесь самолечением!

Фото: пресс-служба НГКБ № 1 

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
10/11/2023
Здоровье
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