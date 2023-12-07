Врачам кузбасской больницы понадобилась помощь росгвардейцев из-за неадекватного пациента

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия в отношении медиков на охраняемом объекте.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» на территорию медицинского учреждения на улице Вокзальной. На указанном адресе стражи правопорядка незамедлительно успокоили и задержали 40-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, мужчина после злоупотребления спиртными напитками пришел в медицинское учреждение, якобы для получения справки, чтобы на следующий день не выходить на работу. Врачи отказали посетителю в приеме из-за нетрезвого состояния, а также отсутствия симптомов. Прокопчанин разозлился и начал нарушать общественный порядок, после чего попытался нанести телесные повреждения работникам больницы. Благодаря нажатой кнопке экстренного вызова на место оперативно прибыл экипаж Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали нарушителя сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия