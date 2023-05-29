Враг-невидимка «Золотистая картофельная нематода»

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминает сельхозтоваропроизводителям и владельцам ЛПХ о вредоносности золотистой картофельной нематоды, которая является одним из самых опасных карантинных вредителей.

Нематода – это микроскопический червь. Поражает все растения семейства пасленовых, но чаще всего картофель. Проникает в корни растений картофеля из почвы и паразитирует внутри, питаясь растительной тканью. Исключительное коварство этого подземного вредителя заключается в том, что в первые годы после заражения в условиях любительского огорода ее обнаружить практически невозможно. Вроде бы все посадки здоровы, а то, что отдельные кусты картофеля угнетены – этому не придается особого значения. Мало ли что. У этих кустов быстро отмирают нижние листья, остальные желтеют. Цветут очень скудно или цветение вообще отсутствует, клубни мелкие или их нет. Такие кусты погибают задолго до осени, и именно они говорят о надвигающейся беде. В первые годы появление нематоды на участке легко заметить в виде маленьких плешин пожелтевших и засыхающих растений. Позднее пятна сливаются, и пораженной оказывается большая площадь участка. Если продолжать и дальше сажать на этом участке картофель по картофелю, то нематода может оставить хозяев без урожая. Интересный факт – даже радиация не является для нее угрозой. Этот паразит невероятно живуч. Как же с ней бороться? Основными мерами борьбы с вредителем являются агротехнические приемы. Такие как:

- соблюдение севооборота, повторная высадка картофеля на одном и том же месте рекомендуется не чаще одного раза в четыре года;

- своевременное внесение удобрений для поддержания иммунитета растений;

- посадка нематодоустойчивых сортов картофеля. После 3-4 летнего использования одного нематодоустойчивого сорта картофеля его нужно заменить другим нематодоустойчивым сортом;

- приобретать для посадки проверенные, здоровые семена.

Дополнительно сообщаем, что на территории поднадзорной Управлению зарегистрировано 275 очагов золотистой картофельной нематоды: на территории Республики Хакасия – 223, Республики Тыва – 22, Кемеровской области – Кузбассу – 30.

В случае выявления признаков заражения посадок картофеля нематодами необходимо обращаться в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу:

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 100, кааб. 201, тел. (3902) 22-55-73, [email protected]:

Республика Тыва, г. Кызыл, ул.Московская, 2а, тел. (39422) 6-65-79, [email protected];

Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2а, тел. (3842) 36-15-80, [email protected].