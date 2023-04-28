Всекузбасский фестиваль-конкурс патриотической песни «#ПесниZаРодину» стартовал в Тяжинском округе

Фестиваль, посвященный герою Кузбасса Николаю Масалову, станет важнейшим творческим событием года. В фестивале-конкурсе примут участие 45 самодеятельных творческих коллективов. Заявлено более 85 номеров, которые исполнят более трехсот человек.

В округе создан оргкомитет и сформировано компетентное жюри, члены которого имеют музыкальное образование и большой опыт творческой работы.

Конкурс состоит из трех муниципальных этапа. Первый этап пройдет 1 мая 2023 года в Итатском городском Доме культуры, где своим творчеством и вдохновением с земляками будут делиться участники художественной самодеятельности сельских клубных учреждений, школьных хоров и самодеятельные исполнители – работники крестьянско-фермерских хозяйств.

Второй этап состоится 23 мая в Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский. Здесь зрители увидят выступление школьных хоров и ансамблей, творческие номера, подготовленные педагогами дошкольных учреждений и центра дополнительного образования, а также лучшие номера в исполнении коллективов ДК «Юбилейный» посёлка и детской школы искусств № 31.

В номинации «Лучшая авторская песня», будет исполнена песня «Николай Масалов», созданная семейным творческим дуэтом Надежды и Александра Панкратовых, в содружестве с кузбасскими авторами музыки и слов Еленой Яценко и Надеждой Сизовой.

Финальный муниципальный этап фестиваля пройдет на центральной площади окружного центра 29 июня 2023 года. В концертную программу войдут лучшие творческие номера. Победителям фестиваля глава округа вручит дипломы и сувениры.

Координатор фестиваля-конкурса – МБУК «Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности».