Всекузбасский слет молодежи «Мы в движении» состоялся в Кемерове

Студенты Тяжинского агропромышленного техникума Анжелика Гутарова, Никита Гинтеров и Кристина Лапицкая отмечены благодарностью губернатора Кузбасса за активную гражданскую позицию, участие в развитии молодежных движений и инициатив, а также в связи с празднованием Дня молодежи.

Студенты Иван Гайнулин, Николай Дога, Данил Пахомов, Максим Путилов и Кристина Тисецкая отмечены благодарностью губернатора Кузбасса за весомый вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, активное участие в развитии добровольческого волонтерского движения, а также в связи с празднованием Дня молодежи.

Студент Никита Гинтеров принял участие в параде организаций среднего профессионального образования Кузбасса, где представлял Тяжинский агропромышленный техникум.