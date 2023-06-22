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Всекузбасский слет молодежи «Мы в движении» состоялся в Кемерове

Студенты Тяжинского агропромышленного техникума Анжелика Гутарова, Никита Гинтеров и Кристина Лапицкая отмечены благодарностью губернатора Кузбасса за активную гражданскую позицию, участие в развитии молодежных движений и инициатив, а также в связи с празднованием Дня молодежи.
Студенты Иван Гайнулин, Николай Дога, Данил Пахомов, Максим Путилов и Кристина Тисецкая отмечены благодарностью губернатора Кузбасса за весомый вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, активное участие в развитии добровольческого волонтерского движения, а также в связи с празднованием Дня молодежи.
Студент Никита Гинтеров принял участие в параде организаций среднего профессионального образования Кузбасса, где представлял Тяжинский агропромышленный техникум.

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kuzbassnews.ru
22/06/2023
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