Всероссийская акция «Библионочь - 2023» прошла в Тяжине

На этот раз акцию, посвященную Году педагога и наставника, в Тяжинской центральной окружной библиотеке имени Н. И. Масалова организаторы провели под названием «Школьно-студенческий микс». Активное участие в ней приняли студенты Тяжинского агропромышленного техникума.

Гости посетили различные площадки-уроки и вспомнили свои школьные годы. На уроке истории присутствующие совершили путешествие во времени и узнали, как учились в Древней Руси, какими были первые школы, кто был создателем русской азбуки и многое другое. Желающие научились писать пером буквы древнерусской азбуки.

Посетив урок домоводства «Занимательная кулинария», ребята узнали о правилах и технологии приготовления кофе и горячего шоколада. Желающие смогли применить полученные знания на практике и насладиться вкусными напитками.

На уроке словесности «Портрет успешного учителя XXI века» гости-студенты составляли портрет современного учителя с помощью терминов и определений. А образ студента надо было представить в виде коллажа из готовых рисунков и проявить свои способности в изобразительном искусстве.

На уроке технологии «Хочу все уметь» участники изготовили из ткани и ниток куклу-оберег «Желанница», которая будет помогать в исполнении самых заветных желаний.

На практикуме «Занимательная психология» гости посетили психологический тренинг «Стресс и стрессоустойчивость». Занятие было построено таким образом, что в процессе игр и заданий участники узнали о стрессе, его причинах и методах борьбы с ним.

Тех, кто устал от веселых уроков, ждали задорные переменки со школьными развлечениями прошлых лет. Это классики и «резиночка», скакалка и игра в мяч. В «школьной столовой» было приготовлено вкусное угощение.

Завершилась программа «Библионочи» награждением отличников и хорошистов сладкими призами.