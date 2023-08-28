Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Всероссийская акция «Ночь кино» прошла в Тяжине

В кинозале Дома культуры «Юбилейный» состоялись показы трех самых кассовых отечественных картин 2023 года: «Чебурашка» (режиссер Дмитрий Дьяченко), «Вызов» (режиссер Клим Шипенко), «Праведник» (режиссер Сергей Урсуляк).
Все фильмы были предоставлены Фондом кино и Министерством культуры Российской Федерации. Среди зрителей большинство уже были на премьере этих картин, но с удовольствием пришли в кинозал ДК, чтобы еще раз посмотреть эти фильмы.
Ежегодная акция «Ночь кино» проходит в России уже в восьмой раз. Организаторы – Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». В Кемеровской области акция прошла при поддержке «Кузбасскино».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/08/2023
Культура
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus