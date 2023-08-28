Всероссийская акция «Ночь кино» прошла в Тяжине

В кинозале Дома культуры «Юбилейный» состоялись показы трех самых кассовых отечественных картин 2023 года: «Чебурашка» (режиссер Дмитрий Дьяченко), «Вызов» (режиссер Клим Шипенко), «Праведник» (режиссер Сергей Урсуляк).

Все фильмы были предоставлены Фондом кино и Министерством культуры Российской Федерации. Среди зрителей большинство уже были на премьере этих картин, но с удовольствием пришли в кинозал ДК, чтобы еще раз посмотреть эти фильмы.

Ежегодная акция «Ночь кино» проходит в России уже в восьмой раз. Организаторы – Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». В Кемеровской области акция прошла при поддержке «Кузбасскино».