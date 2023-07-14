Вступил в законную силу приговор суда в отношении Кузбассовца, который изготовил и хранил самодельное огнестрельное оружие

Гражданин З. находясь у себя дома в нарушение требований статей 9.1, 16 Федерального закона Российской Федерации № 150-ФЗ «Об оружии» от 13.12.1996, согласно которых на изготовление (производство) огнестрельного оружия на территории Российской Федерации необходима лицензия, получаемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, изготовил пистолет, путём соединения отрезка трубки (ствола) и ранее изготовленного основания из древесины, который согласно заключения эксперта является однозарядным дульнозарядным гладкоствольным пистолетом калибра 8,4 мм, и относится к самодельному гладкоствольному огнестрельному оружию.

Свою вину в совершении преступлений, признал частично, пояснил, что не признает незаконное изготовление оружия, утверждает, что на обочине дороги увидел предмет с деревянной ручкой с металлической трубкой, которая была обмотана проволокой и изолентой, он понял, что это «поджига» - самодельное огнестрельное оружие, и взял «поджигу» и положил в карман штанов и пошёл домой.

При осмотре места происшествия З. был задан вопрос: «Ты «поджигу» изготовил на подобии, как в фильме «Брат 2»? зачем она тебе нужна?», на что . ответил, что изготовил данную «поджигу» сам, для того, чтобы погонять местных продавцов торгующих самогоном.

Судом З. признан виновным в совершении преступлений, ему отменено условное осуждение и на основании ст. 70 УК РФ, по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по настоящему приговору З. частично присоединена неотбытая часть наказания, назначенного приговором Заводского районного суда г. Кемерово, окончательно определив З. наказание в виде 4 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

Фото из открытых источников