Вступил в законную силу приговор в отношении пьяного водителя, сбившего ребёнка

Вступил в законную силу приговор суда в отношении водителя, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил смертельное ДТП, наехав на несовершеннолетнего ребёнка, и оставил место совершения преступления.

Ш., находясь в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, управлял автомобилем, двигаясь по участку автодороги с. Мазурово Кемеровского муниципального округа в зоне действия дорожного знака «Ограничение скорости 40 км/ч», имея реальную возможность обнаружить движущегося по проезжей части в попутном направлении пешехода несовершеннолетнюю потерпевшую, а также возможность после её обнаружения принять меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, в том числе даже не прибегая к экстренному торможению, или же принять меры к безопасному объезду пешехода, проявляя преступную небрежность, своевременно не обнаружил передвигающегося вдоль края проезжей части в попутном направлении пешехода - несовершеннолетнюю Г., которую он, при необходимой внимательности и предусмотрительности, мог и должен был обнаружить, не принял мер к снижению скорости вплоть до остановки, а также мер к безопасному объезду пешехода, и совершил на полосе своего движения правой передней частью автомобиля наезд на пешехода.

В результате полученных травм наступила смерть потерпевшей на месте происшествия.

После совершенного дорожно-транспортного происшествия, причастный к нему водитель Ш. с места происшествия скрылся на автомобиле, мер для оказания первой помощи пострадавшей несовершеннолетней потерпевшей не предпринял.

Подсудимый Ш. в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью, кроме прочего пояснил, что он в компании распивал спиртное, в вечернее время его знакомые пытались вызвать такси, чтобы уехать, но никто не отвёз их домой, тогда он самостоятельно решил этих людей отвезти до дома.

Он сел за руль автомобиля, с ним были двое знакомых, был ли кто ещё, не помнит, так как был сильно пьян. Он повёз их в сторону посёлка по какому маршруту ехали, не помнит.

Во дворе многоэтажного дома он высадил двоих пассажиров, точно адрес не может назвать, и поехал обратно в сторону своего дома.

По пути домой, как ему показалось, по ощущениям, он врезался в мусорный бак или в дорожный знак, во что-то неодушевлённое, был толчок, а потом ничего не препятствовало движению вперёд. Людей на дороге, на обочине он не видел. Не стал останавливаться, т.к. не было препятствий движению.

Судом Ш. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с водителя в возмещение морального вреда, причиненного преступлением, в пользу потерпевшей 1 000 000 (один миллион) рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

Фото из открытых источников