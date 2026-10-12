Вступило в законную силу решение о взыскании с муниципалитета компенсации 7-летней школьнице, покусанной бродячей собакой

Апелляционной судебной инстанцией по результатам рассмотрения жалобы администрации Мариинского муниципального округа подтверждено, что нападение безнадзорной собаки в общественном месте на семилетнюю школьницу свидетельствует о ненадлежащем исполнении администрацией округа обязанностей по обращению с бездомными животными.

Инцидент, в результате которого представителям пострадавшей девочки пришлось обратиться в суд, произошёл в конце марта 2026 года, когда в дневное время семилетняя мариинская школьница возвращалась домой после занятий. У продуктового магазина в центре города на неё набросилась бродячая собака чёрного цвета с жёлтым чипом на ухе. Собака была агрессивной, укусив девочку за ногу. В этот же день девочка вместе с мамой обратилась к травматологу, где ей поставили диагноз «открытая рана ноги».

В результате укуса малолетняя пострадавшая перенесла физические и нравственные страдания. При этом до настоящего времени она испытывает страх перед собаками.

В связи с произошедшим прокурор в интересах пострадавшей обратился в суд с требованием возложения на администрацию Мариинского муниципального округа обязанности выплатить компенсацию морального вреда в связи с причинёнными страданиями.

Представитель органа местного самоуправления не согласился с заявленными требованиями, утверждая, что полномочиями по обращению с животными без владельцев наделено Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Мариинского муниципального округа. При этом муниципалитетом заключён контракт для отлова бездомных животных.

Однако суд установил, что полномочия по выполнению мероприятий по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории муниципального округа, возложены именно на орган местного самоуправления. Передача указанных полномочий иным лицам не свидетельствует об освобождении органа местного самоуправления от ответственности.

В итоге Мариинский городской суд Кемеровской области обязал администрацию Мариинского муниципального округа Кузбасса выплатить пострадавшей девочке компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей.

Не согласившись с таким решением, орган местного самоуправления обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию.

Но в минувший четверг вынесенное Мариинским городским судом Кемеровской области решение было оставлено без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд