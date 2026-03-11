Вторая в 2026 году партия крупы манной отгружена из Кузбасса в Киргизию под контролем Россельхознадзора
4 марта специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил фитосанитарный сертификат на вторую в текущем году партию крупы манной, произведенной на территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и подготовленной для дальнейшей транспортировки в Киргизскую Республику.
Под контролем ведомства погрузка 20 т крупы манной производилась в автотранспорт.
Партия подготовлена в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».
11/03/2026