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Вводится запрет на продажу энергетиков детям

На финальном заседании Парламента Кузбасса действующего созыва депутаты в двух чтениях приняли Закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков». Инициатором введения этих ограничений стал губернатор Сергей Цивилев, народные избранники его в этом полностью поддержали и разработали соответствующий законопроект.

 «Защита наших детей, в том числе забота об их здоровье — наша первоочередная задача. Они не всегда сами могут осознать опасность каких-то действий, в том числе употребления энергетиков. Ко мне неоднократно обращались родители подростков, в частности, этот вопрос подняли зрители прямой линии в конце июля», — подчеркнул Сергей Цивилев.

В настоящее время продажа несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков не регулируется федеральным законодательством. Принимая во внимание их потенциальный вред для здоровья, законодатели Кузбасса запретили продажу энергетиков на территории региона лицам, не достигшим 18 лет. Также законом запрещена продажа энергетических напитков через торговые автоматы, в образовательных и медицинских организациях.

Закон вступит в силу 1 марта 2024 года.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
30/08/2023
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