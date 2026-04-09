Ввоз 148 тонн свежих овощей проконтролировал Россельхознадзор в Кузбассе

6 апреля 2026 года на территории Кемеровской области – Кузбасса инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировал ввоз из Казахстана 148 т свежей подкарантинной продукции. Ассортимент составили лук репчатый (112 т) и огурцов (36 т).

Для подтверждения фитосанитарной безопасности овощи прошли исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партии и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основаниями для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализацию.