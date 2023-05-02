Ввоз импортной подкарантинной продукции на территорию Кемеровской области с начала 2023 года

При ввозе на территорию Российской Федерации Кемеровской области – Кузбасса должностными лицами Управления Россельхознадзора за 4 месяца 2023 года проконтролировано 4364,007 тонны подкарантинной продукции и 996 штук древесного упаковочного материала импортного происхождения, это превышает экспортные поставки более чем на 17% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Большая часть подкарантинной продукции ввозится из Республики Казахстан. Но 2023 году поставки из Казахстана снизились на 4,8% и составили - 2495,632 тонн и 843 штуки. Основной ассортимент составил: томаты свежие – 696 тонн, яблоки свежие – 644 тонн, морковь свежая – 371 тонн, огурцы свежие 343,5 тонн, капуста свежая – 137,37 тонн.

Меньше подкарантинной продукции экспортируется из Киргизии, при этом количество ввозимой продукции в 2023 году увеличилось на 23,5% и составило – 795,945 тонн и 153 шт. В основном это: капуста свежая – 247,1 тонн, лук репчатый – 397,65 тонн, морковь свежая – 84,395 тонн, орехи грецкие – 46 тонн, орехи фисташки – 19 тонн.

Также в 2023 году на территорию Кемеровской области было ввезено 66,03 тонны солода из Республики Беларусь.

За первые 4 месяца 2023 года в Кузбасс автомобильным транспортом было ввезено 734 тонны лука севка, 120 тонн картофеля семенного из Казахстана, а также 21 тонна картофеля семенного из Нидерландов для посадки гражданами в личных подсобных хозяйствах, что говорит о приросте на 25,5% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

С начала года на подкарантинную продукцию выдано 226 актов карантинного фитосанитарного контроля, карантинных объектов не выявлено.